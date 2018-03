Un pont peatonal s'enfonsa a Miami

Diverses persones i vehicles han quedat atrapats després que s'esfondrés el pont de vianants de la Universitat Internacional de Florida, que s'havia d'inaugurar properament. L'estructura principal del pont -la que s'ha esfondrat- es va instal·lar dissabte al matí.





THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN