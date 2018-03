Rajoy condiciona la pujada de les pensions a l'aprovació dels Pressupostos per al 2018

El president del Govern, Mariano Rajoy, va condicionar la pujada de les pensions a l'aprovació dels Pressupostos per al 2018 en la seva compareixença al Congrés. Rajoy va explicar que inclourà en els Comptes una millora de les pensions mínimes i de viudetat i concentrarà les ajudes fiscals en l'IRPF per a pensionistes i famílies. «És en el context dels Pressupostos on podem parlar de les millores possibles per al benestar dels espanyols també en matèria de pensions», va postil·lar.

Així, va destacar que cal treballar per arribar a un acord durant la tramitació dels Pressupostos de 2018, perquè creu que «és en el marc d'aquest debat on s'han d'acordar les decisions que es prendran sobre ingressos tributaris i despeses socials». No obstant això, Rajoy considera que cal tenir en compte que no es pot gastar «el que no es té» i que el Govern està obligat a complir amb els objectius europeus en matèria de dèficit públic, «perquè va ser el que va salvar Espanya».

També va posar èmfasi en el fet que la sostenibilitat del sistema de pensions espanyol i l'import de les mateixes depèn de l'ocupació, que treballin moltes persones i que ho facin en llocs de treball cada vegada millors. «Només si hi ha més gent cotitzant es poden pagar més i millors pensions», va destacar.

Per part seva, el PSOE va acusar el Govern d'«esquilmar» el Fons de Reserva, prendre's «a broma» el Pacte de Toledo sobre les pensions i fer recaure el creixement econòmic sobre les espatlles dels ciutadans, pensionistes inclosos, mentre es rescata els bancs amb els diners de tots i posa en marxa una rebaixa fiscal que beneficia els que més tenen i que el Tribunal Constitucional ha anul·lat.

La portaveu parlamentària socialista, Margarita Robles, va expressar el cansament del seu partit pel fet que el creixement econòmic d'aquest país recaigui «sobre les espatlles dels ciutadans i els pensionistes», fet pel qual va instar Rajoy a deixar de penjar-se «medalles» per la millora de l'economia espanyola.

Robles va retreure a Rajoy que prometés des de l'oposició no tocar les pensions i només arribar al Govern, aprovés reformes per abaixar-les, a més d'haver «plomat» el Fons de Reserva de la Seguretat Social (l'anomenada guardiola de les pensions), que l'Executiu anterior de José Luis Rodríguez Zapatero va deixar en 67.000 milions d'euros.

Paral·lelament, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va exigir la fi dels vetos a totes les proposicions de llei presentades pel seu grup, que permetrien millorar els ingressos de la Seguretat Social i garantir el futur del sistema de pensions. Així, va esmentar no només la seva iniciativa per revaloritzar les pensions al ritme de l'IPC i la supressió del factor de sostenibilitat -registrada i vetada dues vegades-, sinó la pujada del salari mínim o l'enduriment de la pressió fiscal a les entitats financeres per recuperar els diners del rescat bancari.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar que la seva formació donarà suport als Pressupostos de 2018 si es registra una baixada de l'IRPF dels pensionistes que menys tenen i que no arriben a final de mes. Rivera va destacar que el Govern ha d'impulsar una política fiscal que deixi als pensionistes «els diners a la butxaca». Per al president de Cs, cal que els que menys tenen «paguin menys o no paguin impostos directament». Així, li va demanar a Rajoy que, com a exigència per aprovar els Comptes, abaixi els impostos a les rendes d'entre 12.000 i 17.000 euros anuals, el que suposaria que el 25% dels pensionistes tinguin entre 33 i 70 euros més a la butxaca cada final de mes.