Sànchez i Forn compareixeran dimarts al Suprem

El número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, i el conseller destituït Joaquim Forn assistiran dimarts a una vista davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. Forn està citat a les 10h i Sànchez a les 10.30h i tots dos podran ser físicament a la sala de vistes, tot i que només podran intervenir al final i si se'ls concedeix la paraula.

Durant les sessions s'analitzaran dos recursos presentats per les seves defenses contra interlocutòries dictades al febrer, quan el jutge Llarena va denegar-los la llibertat argumentant que existia risc de reiteració delictiva. En el cas de Forn, és un recurs per una interlocutòria del 2 de febrer i en el cas de Sànchez per una decisió de Llarena del passat 6 de febrer.

Per tant, en el cas de Sànchez, no és una vista per decidir sobre el recurs presentat aquesta setmana per demanar un permís per anar al ple d'investidura. Aquesta petició encara s'està tramitant i la sala d'apel·lacions ha donat cinc dies a les parts perquè es posicionin.