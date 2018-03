Troben la destral amb què l'assassina confessa va colpejar Gabriel al cap

La Guàrdia Civil va trobar ahir la destral amb la qual Ana Julia Quezada va colpejar Gabriel Cruz per deixar-lo inconscient i després acabar amb la seva vida asfixiant-lo. Quezada es va ratificar davant del jutge en el relat de fets que va donar davant els agents de la UCO de la Guàrdia Civil dimarts i va reiterar a preguntes del magistrat instructor, fiscal i advocats de la defensa, la versió que va oferir durant la reconstrucció dels fets que es va realitzar a la finca de Rodalquilar, on suposadament va ocultar el cadàver del nen. El jutge va prorrogar la detenció per practicar noves diligències.

Quezada va declarar davant la Guàrdia Civil que el menor «estava sol, jugant amb un pal. Li vaig dir: home si estàs sol vine amb mi, vaig cap a la finca». En la declaració, Ana Julia va explicar als agents que va sortir de casa amb el cotxe i en el camí es va trobar amb Gabriel. Es va aturar i li va dir que anés amb ella a la finca. «Ell va pujar al cotxe, vam anar a la finca i jo em vaig posar a pintar. Ell es va quedar a fora jugant», va detallar.

En tot cas, els agents dubten de la seva versió. De fet, en l'interrogatori ella va assegurar haver llançat la roba del petit en un contenidor de vidre prop d'un hotel i dimarts la Guàrdia Civil la va trobar en un abocador proper a la finca dels avis paterns.

La versió de la detinguda li permetria eludir una acusació per assassinat, que, quan la víctima és un nen, comporta la pena de presó permanent. En cas de no haver estat planejat, podria considerar-se com a homicidi (10 a 15 anys) o fins i tot homicidi imprudent (un a quatre anys).

Quezada va relatar que en un moment donat va treure el cap i va veure el nen jugant amb una destral, li va preguntar què feia i, segons la seva declaració, va ser quan el nen la va començar a insultar i ella li va intentar treure la destral. «Ell em va dir: tu no ets la meva mare, tu no em manes i a més no et vull tornar a veure mai. Així que ens vam barallar per la destral, li vaig treure i al final, amb la ràbia, vaig acabar asfixiant-lo, tapant-li el nas i la boca».