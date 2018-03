La Plataforma per a la No Derogació de la Presó Permanent Revisable, impulsada per les famílies de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Sandra Palo i Yeremi Vargas, entre altres víctimes, va assegurar, després del debat al Congrés sobre la derogació d'aquesta pena, que «mai» seran utilitzades per cap força política. Així ho va traslladar Juan Carlos Quer en nom de la plataforma, assenyalant que el seu únic partit és «el del sentit comú».