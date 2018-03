El Congrés manté oberta la via per a la derogació de la presó permanent revisable

El Congrés, amb els vots de PSOE, Units Podem, PNB, PDeCAT, ERC i Bildu, va optar per mantenir obert el camí de la derogació de la presó permanent revisable, actualment en vigor al Codi Penal per a vuit supòsits de delictes de caràcter gravíssim. La Cambra va rebutjar amb 178 vots en contra, 167 a favor i una abstenció les dues esmenes a la totalitat presentades per Ciutadans i PP per intentar tombar la proposició original del PNB de derogació d'aquesta figura punitiva. El debat parlamentari va ser amarg i tens, en presència dels familiars de les víctimes de delictes gravíssims, amb contínues acusacions creuades d'oportunisme i demagògia. Uns, argumentant la inconstitucionalitat d'aquesta greu pena per considerar-la una mena de «cadena perpètua encoberta» que atempta contra el principi de reinserció i altres, apostant pel sever càstig per als crims més execrables amb l'objecte de «protegir la societat» de «pulsions difícilment reinseribles».

El PP va reptar el PSOE a «mirar» els familiars de les víctimes de casos greus als quals se'ls aplicaria la presó permanent revisable i «intentar convence'ls que estan equivocats i que aquest tipus penal hauria de ser derogat». El secretari general del grup popular, José Antonio Bermúdez de Castro, va iniciar la intervenció apuntant que la presó permanent revisable no busca «venjança», sinó que vol la «protecció dels més vulnerables pels crims més reprovables». «I en aquesta causa justa no estem sols, sabem que aquesta opció la comparteix la immensa majoria de la societat espanyola», va proclamar. El diputat popular va afegir que no és cert que aquest tipus penal sigui una cadena perpètua perquè, segons va recordar, compleix amb el que estableix el Tribunal Europeu de Drets Humans. «Si us plau –va dir–, no confonguin, és una pena que es revisa, compatible amb beneficis penitenciaris plantejats a la llei».

El portaveu de Justícia del PSOE, Juan Carlos Campo, a l'inici de la seva intervenció es va dirigir a la tribuna on estaven els familiars de Diana Quer, Marta del Castillo o Yeremi Vargas: «Possiblement marxin d'aquí sense compartir cap de les paraules que aquest portaveu pronunciarà. Només demano que entenguin que la posició del PSOE és de respecte a les víctimes», va dir.

El diputat va destacar que, en un context de «tristesa i desgrat» per la recent notícia de Gabriel Cruz, el Congrés no hauria d'estar debatent sobre presó permanent. Va destacar que no és aliè al «dolor» i «vulnerabilitat» d'aquestes persones, però va incidir que la Justícia necessita unes lleis per poder jutjar i resoldre aquests crims i que no s'ha de fer sota la «venjança dels particulars».

En aquest sentit, es va dirigir al PP i va assegurar que la seva intenció d'ampliar els supòsits als quals se'ls apliqui la presó permanent revisable és «endurir les penes» i una «forma de fer política que algun dia els passarà factura». «Sense presó permanent revisable vam vèncer ETA, amb presó permanent revisable hem tingut la mort de Gabriel, no hi és el problema», va destacar Campo, que va afegir que «ni les víctimes, ni el seu dolor poden ser utilitzades» per fer política.



«No derogar en calent»

Des de Ciutadans, el seu portaveu, Juan Carlos Girauta, encarregat de defensar l'esmena de la totalitat del seu grup en què demanava endurir l'accés al tercer grau, va instar a «no derogar en calent» i va explicar que la seva formació intenta «reforçar el compliment íntegre i efectiu de les penes» per a casos de més gravetat. Va titllar d'«absurd» que en aquests dies s'hagi argumentat que, tot i mantenir la presó permanent revisable, no s'ha evitat la mort del menor d'Almeria. «Les penes tenen altres fins com protegir la societat, les persones i les víctimes», va defensar.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va demanar al president del Govern, Mariano Rajoy, que igual que dona suport i atén els pares de víctimes d'assassinat com Diana Quer o Mari Luz, tingui la mateixa consideració amb la família del càmera José Couso.