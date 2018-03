Decreten presó provisional per a l'assassina confessa de Gabriel Cruz

El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, Rafael Soriano, va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per a Ana Julia Quezada, la dona d'origen dominicà acusada d'acabar amb la vida de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys que va desaparèixer el passat 27 de febrer.

A la detinguda, que va declarar per primera vegada dimecres durant prop d'hora i mitja abans que el magistrat prorrogués el seu arrest per unes altres 24 hores per a la pràctica d'una diligència de prova de caràcter secret, se li imputa la presumpta comissió dels delictes d'assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral, els dos primers segons va sol·licitar la Fiscalia d'Almeria.

La detinguda es va ratificar durant la seva primera compareixença davant del jutge en la declaració oferta davant la Guàrdia Civil, en què va assenyalar que hi va haver una discussió i un forcejament prèviament al fet que ofegués el menor per acabar amb la seva vida, ocultant el seu cadàver a la finca de Rodalquilar a la qual va traslladar el petit.

A la seva arribada a la Ciutat de la Justícia per assistir en la seva defensa Ana Julia Quezada, l'advocat Esteban Hernández Thiel va traslladar la seva confiança que al centre penitenciari provincial d'El Acebuche, al qual va ser traslladada la seva clienta, «vetllaran perfectament» per la seva «seguretat, com fan amb qualsevol intern» i va destacar la «professionalitat» dels funcionaris.

El jutge instructor considera que Quezada va actuar guiada per «una malvada voluntat dirigida especialment a assegurar» la comissió del seu «macabre pla criminal». El magistrat destaca, així mateix, l'existència d'«aclaparadores proves contra ella» i es refereix no només «al fet que ella mateixa ha reconegut el luctuós succés», sinó també a les intervencions acordades judicialment i a les proves recopilades pels agents de la Unitat central Operativa de la Guàrdia Civil. «Resulta inqüestionable la participació de la detinguda en la mort del menor i s'infereix una malvada voluntat dirigida especialment a assegurar la comissió del crim», afegeix.