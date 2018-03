La Fiscalia insta a arxivar la causa que provoca que Cs no avali els Pressupostos

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat a la jutge que arxivi provisionalment la causa oberta contra la senadora del PP Pilar Barreiro Álvarez pel cas Púnica. La Fiscalia considera que «no ha resultat degudament justificada la perpetració dels delictes de frau, falsificació de document mercantil, prevaricació, malversació de cabals públics i suborn que van motivar la formació de la causa». Ciutadans havia exigit la dimissió de Barreiro com a senadora com a condició prèvia per donar suport als Pressupostos de 2018.

L'actuació de la Fiscalia no suposa necessàriament el tancament de la causa. L'Ajuntament de Cartagena -en mans del PSOE- exerceix l'acusació particular, si bé no va comparèixer en el recent interrogatori com a testimoni del president del PP a la localitat murciana. A més, l'associació progressista d'advocats Adade acaba de personar-se en ella com a acusació popular. La presència de les dues acusacions comporta que, si la jutge troba indicis per a això, pugui portar Barreiro a la banqueta dels acusats tot i la posició de la Fiscalia. Això mateix és el que ha passat amb un altre implicat en el cas Púnica, l'expresident murcià Pedro Antonio Sánchez. Inicialment, Adade no s'havia personat al Suprem contra Barreiro.