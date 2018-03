França, el Regne Unit, Alemanya i els EUA culpen Rússia de l'atac contra l'exespia

Els líders de França, Alemanya, Regne Unit i els Estats Units van atribuir al Govern de Rússia la responsabilitat per l'atac amb gas nerviós contra l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla Iúlia, alhora que van exigir al Kremlin que doni explicacions davant l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques. (OPAQ). «Els líders de França, Alemanya, Estats Units i Regne Unit rebutgem l'atac que va tenir lloc contra Sergei i Iúlia Skripal a Salisbury el 4 de març», van assegurar els mandataris, en un comunicat conjunt divulgat el dia després que el Regne Unit anunciés l'expulsió de 23 diplomàtics russos per l'atac contra l'exespia. «L'ús d'un agent nerviós de fabricació militar, d'un tipus desenvolupat per Rússia, constitueix el primer ús ofensiu d'un agent nerviós a Europa des de la Segona Guerra Mundial», van considerar els líders mundials.

Paral·lelament, els Estats Units van anunciar sancions contra 19 ciutadans russos i cinc grups per activitat cibernértica maliciosa, inclosa la ingerència en les eleccions de 2016 i ciberatacs. «L'Administració s'enfronta i combat la ciberactivitat maliciosa russa, inclòs el seu intent d'interferir en les eleccions dels Estats Units», va explicar el secretari del Tresor, Steve Mnuchin.