Urdangarin podria no anar a la presó per una irregularitat d'un pèrit

Mentre el Tribunal Suprem prepara la sentència definitiva del cas Nóos, i a escassos dies que se celebri la vista en què les parts exposaran els seus arguments, sobrevola el cas una amenaça de nul·litat que ha aflorat en un dels múltiples judicis de la seva matriu, el cas Palma Arena, i que està sent analitzada pels advocats dels principals implicats. El pèrit utilitzat pel jutge José Castro per investigar les irregularitats del velòdrom que va construir l'expresident balear Jaume Matas ha confessat obertament en seu judicial que va començar a treballar amb l'instructor abans fins i tot que existís el cas. «Vaig treballar amb Castro en els prolegòmens de la querella», ha reconegut, traslluint que el procediment es va posar en marxa abans d'hora. Si hagués estat així, s'hauria vulnerat el dret al jutge imparcial predeterminat reconegut per la Constitució Espanyola, així com el procediment establert, contaminant totes les actuacions posteriors i posant-les en risc de ser anul·ades.

El diari El Mundo ha tingut accés al vídeo de l'interrogatori al qual va ser sotmès fa diversos mesos l'arquitecte Rafael Balaguer per part de la defensa de Matas i el contingut del qual havia passat inadvertit. En aquest, Balaguer admet que va treballar estretament amb Castro abans que la Fiscalia Anticorrupció interposés la querella pel desfasament pressupostari del recinte esportiu el 26 d'agost de 2008 davant el Jutjat d'Instrucció número 8 de Palma.

Aquest procediment va acabar recaient al Jutjat número 3 de Palma que dirigia Castro amb una velocitat inusual, només un dia després. No en va, un tràmit que sol retardar-se uns 10 dies va ser resolt en 24 hores acordant-se en aquest curt espai de temps la incoació de diligències, diverses intervencions telefòniques i el secret de les actuacions. Balaguer es va referir a aquests reunions prèvies amb qui va ser posteriorment designat com a jutge del cas com a «informals».