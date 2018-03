Nova jornada de protestes i aldarulls per la mort d'un manter a Madrid

Els congregats aquest divendres a la plaça de Nelson Mandela, a Lavapiés (Madrid), van guardar un minut de silenci en memòria del ciutadà senegalès Mami Mbade, que moria dijous a la tarda després de patir un infart de miocardi.

Des de les 18 hores fins a les 20 hores, la concentració es va realitzar sense incidents i en un clima de normalitat a excepció d'algun moment de tensió que es va viure quan alguns dels assistents es van creuar amb agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) i els van cridar «policia assassina» i els van escopir.

Durant aquestes dues hores no van faltar les consignes reivindicatives a favor de la immigració i de no criminalitzar el col·lectiu de manters. El sindicat és un dels convocants d'aquesta concentració.

Així, es van escoltar crits de «justícia», «llibertat», «som tots humans», «Madrid serà la tomba del feixisme» i altres proclames contra la policia, ja que els congregats consideren que la seva actuació va motivar la mort del senegalès, extrem negat per l'Ajuntament de Madrid.

D'aquesta manera, es va poder escoltar «policia assassina i torturadora», «no volem violència» i «ja n'hi ha prou de terrorisme policial». També, com a l'inici, la Llei d'Estrangeria i els centres d'Internament d'Estrangers (CIEs) van ser objectiu de les crítiques de la multitudinària manifestació.

Diferents representants de la comunitat senegalesa a Madrid van prendre la paraula per reivindicar la figura del mort, que feia més de deu anys que era a Espanya, era molt popular al barri i conegut pel seu caràcter afable, i per reivindicar que els estrangers, encara que no tinguin papers en regla, també tenen drets.



«Cap humà és il·legal»

Un d'ells es va dirigir al públic i va dir que «només» busquen tenir «una vida millor». Al costat d'això, els assistents van corejar la ja habitual consigna de «cap humà és il·legal». A més, amb cada intervenció, els assistents van alçar les seves mans cap al cel agitant-les com a símbol de record a Mbade.

Durant la marxa es va deixar veure algun polític d'Ahora Madrid, com el regidor Carlos Sánchez Mato, mentre que la seva companya en el Grup municipal i regidora presidenta d'Usera y Arganzuela Rommy Arce va romandre també en la concentració. També va ser-hi l'eurodiputat de Podemos Miguel Urbán.

A les 20 hores, la gent va començar a abandonar la plaça tot i que va continuar amb força afluència i es va crear un cercle al voltant de 100 persones en el qual van anar prenent la paraula.



La visita del cònsol

Prèviament, l'arribada del cònsol del Senegal, Mouctar Belal BA, i altres representants de la delegació d'aquest país a Madrid a la plaça Nelson Mandela, a Lavapiés, va provocar una sèrie d'altercats entre compatriotes que van recriminar als diplomàtics que no sortissin ahir en la seva defensa malgrat haver-los-hi sol·licitat després de la mort d'un manter d'un infart.

Passades les 12.30 hores, el cònsol va arribar a la plaça per interessar-se sobre la situació d'aquests ciutadans, veïns de la zona, que estaven concentrats des de les 9 del matí a la zona en protesta per la mort d'aquest ciutadà senegalès, les circumstàncies de la qual s'estan investigant.

La presència de la delegació diplomàtica no va ser ben rebuda pels seus compatriotes, que van censurar la tardança a presentar-se al barri, primer amb crits i retrets i, posteriorment, amb empentes violentes, fet que va provocar escenes de tensió, que van arribar al punt que el cònsol va haver de refugiar-se en un establiment proper davant el risc de ser agredit.

Un altre dels moments amb més tensió es va produir quan un vehicle amb matrícula diplomàtica va anar a la zona i va rebre cops per part d'alguns integrants del grup de senegalesos que estava concentrat.

Abans que el cònsol pogués abandonar la zona, els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional es van veure obligats a carregar contra diversos senegalesos que els van llançar cadires i taules que es trobaven amuntegades a la plaça Nelson Mandela. Unes 200 persones, segons va informar la Guàrdia Urbana, es van concentrar la tarda d'ahir a la Rambla de Barcelona, a l'altura de la font de Canaletes, en solidaritat amb el manter mort a Madrid.