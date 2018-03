Obren diligències contra Willy Toledo per injúries contra Déu i la Verge

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid ha incoat diligències prèvies per una denúncia contra l'actor Willy Toledo per uns comentaris publicats a la xarxa social Facebook en defensa de les tres dones acusades per processionar una vagina de plàstic a Sevilla i en els quals insulta Déu i la Mare de Déu. L'Associació d'Advocats Cristians va interposar el passat 11 de juliol una denúncia davant el Ministeri Fiscal per considerar que aquestes declaracions constitueixen un «delicte d'injúries i calúmnies, de provocació a la discriminació, contra els sentiments religiosos i contra l'honor i la integritat moral».

La Fiscalia ha remès el cas als Jutjats de Plaza Castilla i serà el Jutjat número 11 de Madrid el que investigarà el cas, segons l'escrit de la Fiscalia. L'actor Willy Toledo havia indicat a la xarxa social, després de criticar el judici contra les tres dones acusades per l'anomenada «processó del cony insubmís»: «Jo em cago en déu i em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i virginitat de la Mare de Déu».

Advocats Cristians considera que en publicar-se aquestes afirmacions en alguns mitjans de comunicació, aquestes «van ofendre un nombre més gran de persones». Per a l'associació denunciant, amb aquestes declaracions, l'actor ataca «el dret a la llibertat religiosa, a la integritat moral, a l'honor i a la llibertat d'expressió».

A més, considera «preocupant» aquest tipus d'actituds ja que, per a l'associació, «posen en perill el pluralisme, la tolerància i la democràcia». Així mateix, posen de manifest que el demandat «lluny de rectificar i disculpar-se davant les declaracions realitzades a la xarxa social Facebook, es va reafirmar en elles».