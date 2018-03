Regne Unit investiga com un «assassinat» la mort de Glushkov

La Policia britànica ha obert una investigació per possible assassinat en relació amb la mort de l'empresari rus Nikolai Glushkov, soci del difunt oligarca rus Boris Berezovski, després que l'autòpsia hagi revelat que va perdre la vida per «compressió en el coll».

Glushkov, de 68 anys, va ser trobat sense vida en el seu habitatge del sud-oest de Londres dilluns passat. Les autoritats no van poder confirmar en un primer moment la causa de la defunció i en l'autòpsia, realitzada el dijous, s'han detectat indicis de criminalitat.

La Policia Metropolitana va informar de les novetats i va confirmar que ara es tracta el cas com a «assassinat». No obstant això, va voler aclarir que «en aquest moment res indica que hi hagi vincles» amb l'atac contra l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla, Yulia, intoxicats el 4 de març a Salisbury amb un gas nerviós.

En el cas de Glushkov no s'ha detectat ara com ara cap prova que apunti a un possible enverinament ni tampoc existeix risc per a la salut pública, va afegir la Policia en la seva nota, en la qual va apel·lar a la col·laboració ciutadana per obtenir tota la informació possible.

Glushkov va treballar en la dècada dels noranta per a Aeroflot i LogoVAZ, la companyia automobilística de Berezovski. Després de la caiguda en desgràcia de l'oligarca, que va escapar al Regne Unit, Glushkov va ser condemnat per frau i blanqueig de capitals i va passar cinc anys entre reixes, fins al 2004.

Després d'escapar ell també al Regne Unit, on va rebre asil polític, va comparèixer davant un tribunal per declarar en contra de l'empresari Roman Abramovich, considerat una persona afí al Kremlin i al president Vladimir Putin. Segons Berezovski, Abramovich li va estafar 5 milions de dòlars, però la Justícia no li va donar la raó.

Berezovski va desaparèixer de la vida pública i el març de 2013 es va localitzar el seu cadàver en l'habitatge de la seva exdona a Berkshire. La Policia va atribuir llavors la defunció a un suïcidi, una versió de la qual va dubtar llavors el seu entorn però que no s'ha refutat en termes oficials.

Per la seva banda, Glushkov va rebre el 2017 una segona condemna per corrupció a Rússia, després de ser jutjat in absentia pel presumpte robatori de 123 milions de dòlars. L'empresari va ser sentenciat a vuit anys de presó.