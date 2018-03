Rivera diu que si si el PP compleix «hi haurà pressupostos, si incompleix no»

El president de Cs, Albert Rivera, va assenyalar que si el PP « rectifica» i assumeix les seves exigències als Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici de 2018, « hi haurà pressupostos i si incompleix no». « Espero que Rajoy rectifiqui i que es posi el barret de president del Govern i no de president del PP i es deixi d'obsessionar amb Cs i les enquestes i entengui que cal entendre's», va remarcar.

Així ho va indicar Rivera als mitjans de comunicació a València, on va demanar a l'Executiu que presideix Mariano Rajoy que « deixi de preocupar-se per Cs i les enquestes» i ho faci « per Espanya i complir els pactes d'investidura». «Si el partit de govern es preocupa per governar en comptes de pel seu partit o les enquestes, nosaltres donarem suport als pressupostos si inclouen una baixada de l'IRPF, equiparació salarial entre policies i Guàrdies Civils, permisos de paternitat, suport als pares que volen portar els seus fills a les guarderies o una baixada de l'IRPF als pensionistes que menys tenen», va puntualitzar. Si és així, va concloure, la seva formació serà « un partit responsable» i « si el partit de govern compleix, hi haurà pressupostos». « Si el PP segueix incomplint no n'hi haurà», va advertir.