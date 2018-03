Mor un segon senegalès després de patir un ictus a Lavapiés

Centenars de persones van protestar per la mort de Mami Mbaye.

Un segon ciutadà senegalès va morir al barri madrileny de Lavapiés després de patir un ictus durant les protestes al carrer. Ousseynou Mbaye, de 54 anys, va ser traslladat a l'Hospital Clínic, segons han confirmat fonts d'Emergències Madrid a El País. Mbaye s'hauria desmaiat sense presentar signes de violència, segons el Samur, i un cop estabilitzat se'l va traslladar a l'Hospital Clínic, on va acabar morint. Els fets es van produir al carrer Olivar de Lavapiés, mentre es produïen les protestes per la mort de Mami Mbaye mentre fugia de la policia.

En l'informe del Samur enviat a l'Ajuntament s'assenyala que els serveis d'emergències van atendre Ousseynou Mbaye al carrer de l'Olivar mentre centenars de persones es concentraven per la mort del primer immigrant mort. L'informe insisteix que no presentava cap signe extern de violència. Des de l'Associació dels Immigrants Senegalesos a Espanya es confirmava la mort del segon immigrant a l'hospital. En aquest cas, l'Associació no atribueix la seva mort a l'actuació policial, però sí demana explicacions.



Ingressat per un cop al cap

El dijous, la Policia Nacional va traslladar un altre home ferit amb un cop al cap i diverses contusions des dels voltants de la plaça Nelson Mandela de la Comissaria de Leganitos davant la impossibilitat que fos atès pels serveis d'emergència davant els disturbis que s'estaven produint a Lavapiés.

Fonts policials han explicat a Europa Press que els fets van tenir lloc cap a les 20.30 hores en els voltants d'aquesta plaça que va patir disturbis aquest dia per la mort d'un manter d'origen senegalès després d'un infart. Les mateixes fonts desconeixen les causes i circumstàncies que van motivar que aquesta persona resultés ferida al cap.

Durant la concentració del divendres al barri de Lavapiés per la mort de Mami Mbaye, el col·lectiu senegalès al·ludia al fet que aquesta persona havia resultat ferida per la Policia en el marc de l'operatiu davant els incidents generats.

Les diverses fonts policials consultades expliquen que agents destinats a la zona el van traslladar pels seus propis mitjans a la Comissaria de Policia Nacional del carrer Leganitos, davant la impossibilitat que els serveis d'emergència poguessin accedir a aquesta zona, com a conseqüència d'aquests disturbis.

Així, aquestes fonts recalquen que aquesta persona no pot aparèixer en el balanç de ferits que es va oferir ja que no va ser atès pels serveis sanitaris a la zona ni al carrer.

Sobre aquesta qüestió, fonts d'Emergències Madrid han assenyalat que el dijous es va traslladar, després de rebre un avís, un home de 48 anys des de la Comissaria de Leganitos a la Fundació Jiménez Díaz amb un cop al cap. Mentre, fonts coneixedores del cas han assenyalat que el ferit ja ha rebut l'alta després d'estar ingressat per traumatisme cranioencefàlic.



Davant del jutge

Els sis detinguts el dijous pels disturbis al barri de Lavapiés ja han passat a disposició judicial, segons han informat fonts de Prefectura Superior de Policia de Madrid. Les mateixes fonts exposen que cinc dels detinguts ja estan a la disposició de l'autoritat judicial des d'ahir al matí i en el cas del menor arrestat, divendres va ser posat a la disposició de la Fiscalia de Menors.