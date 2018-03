El Parlament de la Xina reelegeix per unanimitat Xi Jinping com a president del país

El Parlament de la Xina reelegeix per unanimitat Xi Jinping com a president del país reuters

El Parlament de la Xina va reelegir ahir dissabte Xi Jinping com a president del país, el qual s'ha convertit en el polític més poderós de la història del gegant asiàtic després que s'eliminessin els límits de mandat presidencials. El Parlament xinès està ple de diputats lleials al governant del Partit Comunista, la qual cosa significa que no es dubtava sobre la reelecció de Xi.

L'Assemblea Nacional Popular Xinesa va decidir eliminar els límits de mandat presidencials, per la qual cosa Xi podrà ara continuar en el poder més enllà de 2023, data en la qual hauria d'haver abandonat el càrrec de no ser per l'esmena constitucional presentada pel Partit Comunista el mes passat i aprovada el diumenge passat per aclaparadora majoria en un Parlament completament lleial als preceptes del partit. El Parlament xinès també ha triat com a vicepresident l'antic principal cap d'Anticorrupció i aliat proper de Xi, Wang Qishan.



Nova era

El parlament va ratificar el nomenament de Xi Jinping per unanimitat i, en el cas de Quihan, només un diputat es va atrevir a votar-hi en contra, enfront dels 2.969 que van recolzar la proposta. Xi Jinping va aconseguir superar el resultat obtingut el 2013, quan només un únic diputat va votar en contra que fos president i tres més es van abstenir. Ratifica així la seva influència després d'aconseguir una reforma que li permetria quedar-se de per vida a la presidència.