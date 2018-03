S'agreuja la crisi entre el Regne Unit i Rússia

El Govern rus va donar ordre ahir d'expulsar 23 diplomàtics britànics en resposta a les acusacions formulades aquesta setmana pel Govern britànic que apuntaven a les autoritats russes com a responsables de l'enverinament de l'exespia rus Sergei Skripal en la localitat britànica de Salisbury.

«Es declaren persones no grates 23 empleats diplomàtics de l'Ambaixada del Regne Unit a Moscou», va fer saber ahir el Ministeri d'Exteriors rus en una declaració recollida per l'agència oficial de notícies russa RIA Novosti. El Ministeri va afegir que els diplomàtics «han d'abandonar el país en el termini d'una setmana», diu la nota.

A l'expulsió dels diplomàtics se suma el tancament del British Council, una institució britànica d'abast internacional amb representació en més de 100 països, així com de la suspensió del permís al Regne Unit per obrir un consolat a la ciutat de Sant Petersburg. Aquestes mesures es van donar a conèixer després de la convocatòria de l'ambaixador britànic al Regne Unit, Laurie Bristow, a qui s'ha informat que Rússia es reserva el dret de prendre mesures addicionals si Londres insisteix a seguir adoptant noves represàlies contra Rússia.

Londres no sembla cedir i de moment la primera ministra, Theresa May, ha avançat noves mesures que discutirà en els propers dies.

Mesures, segons fonts del Govern a The Guardian, que podrien arribar fins i tot a l'expulsió de l'ambaixador rus al Regne Unit, la qual cosa suposaria la ruptura definitiva de les relacions, però que no passa en cap moment pel boicot al mundial de futbol que se celebrarà aquest estiu a Rússia.



L'últim recurs

L'expulsió de l'ambaixador és una mesura d'últim recurs que el Govern britànic no vol prendre per no escalar la situació, i de moment la idea consisteix a estudiar el nivell de suport entre els aliats britànics per donar una resposta conjunta a la crisi.

En qualsevol cas, Downing Street tenia en compte la possibilitat de l'expulsió dels seus diplomàtics i ja barrejava l'opció de començar a pensar en una nova sèrie de mesures de resposta, com per exemple estalviar-se la tradicional felicitació al vencedor de les eleccions presidencials que se celebren avui a Rússia, on precisament Putin és favorit absolut.

La primera reacció oficial de Londres ha estat una de resignació. «Ens esperàvem alguna cosa així», va fer saber la cartera dirigida per Boris Johnson en un comunicat en el qual insta Rússia, una vegada més, que «es responsabilitzi dels seus actes i assumeixi els seus compromisos internacionals», en referència a la possibilitat que el Govern rus hagi violat acords internacionals sobre l'ús d'armes químiques si es demostra que va emprar un agent nerviós per matar l'exespia.

«La resposta de Rússia no canvia els fets de l'assumpte: l'intent d'assassinat de dues persones en sòl britànic, pel qual no hi ha una altra conclusió alternativa que el fet que l'estat rus és culpable», afegia la nota, que va parafrasejar posteriorment la primera ministra, Theresa May, durant un congrés del seu partit Conservador al centre de Londres.

«Aquest país mai tolerarà que el Govern rus amenaci les vides ni dels seus ciutadans ni de qualsevol altra persona que estigui en sòl britànic», va dir sobre el succés del passat 4 de març, sota objecte encara d'intensa recerca per part de la Policia britànica, que ha advertit que els resultats finals podrien trigar fins i tot «mesos» a arribar.

«Al voltant de 400 testimonis ja han prestat declaració, a l'espera de centenars més que es prendran en els propers dies», ha fet saber la Policia Metropolitana en una nota publicada ahir al seu web.

La recerca se centra ara a esbrinar els moviments exactes de Skripal i de la seva filla en el matí del succés, el passat 4 de març.