L'amo de Facebook podria declarar per la ingerència en les eleccions dels EUA

La senadora demòcrata de Minnesota, Amy Klobuchar, que va haver de retardar les seves aspiracions presidencials quan Hillary Clinton va anunciar la seva candidatura als comicis de 2016, va plantejar cridar el conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, a declarar davant el comitè Judicial del Senat.

Aquesta decisió es va produir dins el marc de la controvèrsia de les ingerències en les eleccions presidencials nord-americanes. Ara augmentada, a causa de la revelació del robatori d'informació de 50 milions d'usuaris de la xarxa social, en una investigació de The New York Times, per part de la firma d'anàlisi de dades Cambridge Analytica, una empresa, finançada pel multimilionari inversor republicà Robert Mercer amb 15 milions de dòlars i llavors dirigida per l'ultraconservador Steve Bannon, excap d'Estratègia de la Casa Blanca i expresident de la pàgina web Breitbart News, també sostinguda econòmicament per Mercer. Com a reacció, Facebook va suspendre el compte de Cambridge Analytica.

Això no és suficient per a la senadora demòcrata, que va indicar que «això és una gran violació que s'ha d'investigar». «És clar que aquestes plataformes no es poden controlar a si mateixes», va recordar la senadora, que vol regular l'activitat de les companyies tecnològiques sota un projecte de llei impulsat per ella mateixa. Aquesta legislació obligaria plataformes com Facebook a sotmetre's a les mateixes normes que ràdios, televisions i mitjans impresos.