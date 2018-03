Yurena Santana, acusada de deixar morir el seu fill de tres anys per desnutrició i desatenció, va declarar davant l'Audiència Provincial que no se sent responsable de la mort del petit i que va fer tot el que va poder per cuidar-lo i alimentar-lo. "Molts dies em quedava sense menjar perquè els meus fills mengessin", va assegurar Yurena, a la qual el fiscal demana, juntament amb el seu marit, Isidre Yeray Santana, 15 anys de presó per homicidi per omissió.

El fiscal, César Casorrán, va explicar al jurat que està completament convençut que la parella va deixar morir al seu fill de desnutrició. "Hi ha prou proves per culpar a tots dos", va declarar el fiscal, que a més va assenyalar que el menor no va rebre assistència mèdica en els seus tres anys i cinc mesos de vida. Segons el fiscal, "desatendre de manera deliberada i conscient les necessitats mèdiques del seu fill", Ahren Grahia Santana, que va néixer amb el llavi leporí i patia broncopneumònia crònica.

Segons el fiscal, el petit va rebre un tracte discriminatori, ja que Ahren mai va anar al metge en els seus tres anys i cinc mesos de vida, mentre que la seva germana, un any més gran, sí va rebre assistència sanitària i va ser vacunada, igual que estava bé nodrida i escolaritzada. L'informe forense va determinar que el menor va morir d'una broncoaspiració afavorida per la fissura del paladar, deshidratació i desnutrició. L'informe també destaca es trobava en un estat "crònic de desnutrició i deshidratació amb atròfia muscular" i presentava múltiples úlceres, escares, laceracions i cicatrius. El fiscal també va destacar l'"extremada falta d'higiene" en què es trobava el petit Ahren.

Al jurat, el fiscal va demanar sentit comú i va advertir que les imatges que es mostrarien podrien ferir la seva sensibilitat, com així va ser. Durant la sessió d'ahir es van visionar les fotos de l'autòpsia del menor, en què es va poder veure l'estat en què es trobava el dia de la seva mort, el 2 de febrer de 2013. Casorrán va demanar explicacions a la mare de la falta d'higiene que presentava Ahren.

La mare va al·legar que va fer tot el possible pels seus fills per igual. A més, Yurena Santana va declarar que quan Ahren va néixer, el 2009, ho va fer de manera prematura, amb 37 setmanes, i que els metges de l'Hospital Matern van dir que estava sa i que desconeixia que patia broncopneumònia crònica i que tingués la malformació congènita del llavi leporí. Yurena va insistir durant la seva declaració que sempre va fer i va donar tot el que va poder als seus fills, malgrat les dificultats econòmiques per les quals passaven. "Havíem de netejar els nens en una galleda amb una bossa de plàstic perquè estava trencada", ha manifestat la mare, que es va mostrar molt afectada durant tota la seva intervenció.

Segons la mare, el nen "era fort i feliç" fins el dia que es va aixecar malalt. "Un dia va venir i estava fred i respirava amb dificultat i vam trucar al 112", va assegurar Yurena. La parella va rebre indicacions per telèfon per veure si l'estat del menor millorava, però en veure que continuava amb el cos fred van anar al centre de salut d'Artenara. "Quan vaig veure que el meu fill estava malament vaig sortir corrent amb ell al metge", ha assegurat.

Així mateix, la mare va declarar al tribunal que vivien de forma precària en una casa cova molt freda, amb llum i aigua corrent però sense bany, i que en l'època en què va morir el petit tant ella com la seva parella no tenien feina i rebien 70 euros al mes per desocupació i que la família els ajudava amb menjar. Yurena va declarar que no va donar importància a la primesa del menor, que pesava 9 quilos quan va morir, perquè en la seva família hi ha casos de primor extrema, com la del seu fill gran, que va tenir amb una altra parella, i que amb 14 anys pesa 49 quilos.

Pel que fa a la ferida que presentava Ahren al nas, la mare va indicar que se la va fer quan tenia dos anys d'edat en una caiguda fortuïta i que no se li va curar en 15 mesos perquè es gratava contínuament. El fiscal va insistir perquè no va portar el nen al metge quan la ferida no cicatritzava bé, igual que quan va empitjorar considerablement uns quinze dies abans de morir. "No vaig portar el nen al metge per por, no volia que em culpessin a mi", va declarar la mare.

Després de l'interrogatori de la defensa, el fiscal va preguntar a Yurena si reconeixia haver comès algun error que derivés en la mort del menor. "Fins que va morir no vaig reconèixer l'error, no vaig pensar que fos a morir", va assenyalar l'acusada, que va reiterar que no sie