Sánchez proposarà que el sou dels parlamentaris només pugi un 0,25%

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va anunciar que proposarà que el sou dels membres del Govern, diputats i senadors només pugi aquest any un 0,25 per cent en solidaritat amb els jubilats si l'Executiu no rectifica i incrementa les pensions d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC).

«Si continua sense escoltar els jubilats i jubilades en la seva reivindicació perquè s'aixequi aquesta dictadura del 0,25%, li adverteixo que al debat dels Pressupostos portarem que el Govern, diputats i senadors també lliguin l'evolució del seu sou al 0,25% en solidaritat i coherència amb els jubilats i jubilades d'aquest país», va avançar a la clausura de l'Escola de Bon Govern que el partit va celebrar des de dijous a Madrid.

Sánchez va acusar l'Executiu de «menysprear els ciutadans que van construir l'Espanya democràtica» imposant aquesta «dictadura» de l'índex del 0,25% per actualitzar les pensions amb l'excusa que «no hi ha recursos econòmics» suficients, quan en realitat, segons el PSOE, el que cal és «voluntat» política.

Per part seva, el president del Govern, Mariano Rajoy, va assegurar que l'acord més important que té per davant Espanya és el de la reforma de les pensions, i va garantir que les pensions es podran apujar en la mesura que es puguin anar pagant. «Si creem més ocupació pujaran més i aviat», va afegir.



Una «licitació» al Congrés

Rajoy va explicar que alguns van voler convertir el debat sobre les pensions celebrat al Congrés «en una licitació» i altres en «una baralla». «Jo no vaig voler barallar-me, vaig anar amb la veritat per davant: les pensions es poden pujar en la mesura que es puguin anar pagant», va reiterar. El cap de l'Executiu va dir que s'apujaran les pensions per desocupació i viduïtat, però va destacar que «Espanya no es pot permetre tornar a polítiques de recessió, per això no es pot fer demagògia i menys amb un tema com aquest».