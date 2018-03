Troben el cos sense vida d'un motorista arrossegat per l'aigua a Jaén

Agents de la Guàrdia Civil van confirmar la localització del cos sense vida del motorista de 23 anys d'edat desaparegut dissabte després d'haver estat arrossegat per l'aigua al Carril de l'Alamillo, a la baixada cap a Casillas de Martos, a Jaén. Un particular va alertar Emergències 112 de l'aparició del cadàver entre La Cortijada i Villamaría, a uns dotze quilòmetres de l'últim punt d'observació. El motorista de Jaén havia estat vist per última vegada poc abans de les vuit del vespre de dissabte, moment en què un amic va alertar el 112 i va indicar que havia estat arrossegat pel corrent quan circulava amb la seva moto.

Paral·lelament, els serveis d'emergències busquen des de dissabte a la nit un agent de la Guàrdia Civil que es troba desaparegut després que fos atropellat pel corrent d'un rierol a Guillena (Sevilla), després de participar en el rescat de l'ocupant d'un vehicle. Poc abans de les deu de la nit de dissabte un vehicle va caure al rierol Galapar, a Guillena. L'ocupant del vehicle va ser rescatat, però en la maniobra un agent de la Guàrdia Civil va ser atropellat per la força del corrent i, des de llavors, efectius de l'Institut Armat, Bombers del Servei Provincial, Policia Local i el Grup d'Emergències (GREA) el busquen.