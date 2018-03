El Congrés encara paga pensions a un centenar d'exparlamentaris

El Congrés va suprimir les conegudes com a pensions parlamentàries el 2011, en plena fase d'ajustos per la crisi econòmica, però actualment encara hi ha més d'un centenar d'exdiputats i exsenadors que, com que aquell any ja havien generat el dret a cobrar aquestes quantitats per complementar les seves pròpies prestacions, continuen rebent un pagament mensual de les Corts Generals; en el 45% dels casos, aquesta xifra supera fins i tot els mil euros al mes.

En concret, el dret a mantenir aquestes pensions es va conservar per als que ja podien fer-ho el 13 de desembre de 2011. Es tracta d'exparlamentaris que van estar un mínim de set anys a l'escó i que en jubilar-se no havien arribat al límit màxim de percepció de pensions. El Congrés, amb càrrec al seu pressupost, els fa un ingrés mensual perquè arribin a la pensió máxima.

Segons dades de la Cambra Baixa, hi ha 111 exparlamentaris que segueixen percebent aquest complement de pensió. Dos d'ells cobren més de 3.000 euros. Es tracta del navarrès Jaime Ignacio del Burgo, que va ocupar durant 27 anys escó al Congrés o al Senat per UPN i pel PP, i de Pablo Castellano, que va tenir seient a la cambra durant 16 anys, primer amb el PSOE i després amb IU. Tots dos s'embutxaquen 3.010,15 euros al mes.

La següent que més cobra és l'advocada Cristina Almeida, que va ser diputada d'Izquierda Unida durant onze anys, i percep 2.709,14 euros mensuals. A més, hi ha onze exparlamentaris que cobren un complement d'entre 2.000 i 2.500 euros i 17 als quals el Congrés abona entre 1.500 i 2.000 euros tots els mesos.