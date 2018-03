El Govern espera arribar a un acord amb Gibraltar abans del mes d'octubre

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va mostrar la seva confiança que Espanya i el Regne Unit arribin a un acord sobre Gibraltar abans que la Unió Europea i Londres signin el pacte sobre el Brexit i el període de transició, un pas que ambdues parts esperen fer a l'octubre d'aquest any.

El ministre del Regne Unit per al Brexit, David Davis, va assegurar en la presentació del document que el període de transició s'aplicarà a Gibraltar, però el seu homòleg europeu, Michel Barnier, va recordar que dependrà d'un resultat «positiu» en les converses bilaterals entre Londres i Madrid.

Sobre aquesta qüestió, Dastis va garantir que el Govern està treballant perquè l'acord sobre el període transitori es pugui aplicar al Penyal, però va recordar que les directrius de negociació pactades per la UE destaquen que no es podrà aplicar cap acord entre la UE i Regne Unit al territori de Gibraltar sense acord entre Espanya i el Regne Unit.

En relació amb el contingut de les negociacions entre Madrid i Londres, el ministre va assenyalar que el Govern vol tractar diverses qüestions «indignants» que encara no estan resoltes, com la gestió de l'aeroport, el contraban de tabac, el respecte al medi ambient i qüestions de matèria fiscal.

El cap de la diplomàcia espanyola va destacar que Espanya està sent «extremadament flexible i constructiva», i alhora va apuntar que la «preocupació» i l'«objectiu principal» és «la salvaguarda de les condicions de vida i de treball almenys dels treballadors que creuen la reixa per treballar».

Per part seva, el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, va assegurar que l'ús compartit amb Espanya de l'aeroport del Penyal «seria possible» si Madrid complís les obligacions contretes en els acords de Còrdova de 2006. Picardo va lamentar que el Govern espanyol es retirés d'aquests acords el 2011, però entén que és una forma d'optimitzar l'ús d'aquestes instal·lacions. «Creiem que és possible augmentar l'ús de l'aeroport, però això no es tradueix en cap compromís en matèria de sobirania», va afegir.