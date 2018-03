Itàlia acusa una ONG catalana de fomentar la immigració il·legal

La Fiscalia de Catània va ordenar la confiscació del vaixell Open Arms de l'ONG catalana Proactiva Open Arms després del desembarcament dissabte de 218 immigrants al port de Pozzallo, al sud de Sicília. En concret, acusen el comandant i el coordinador de la nau d'associació per delinquir per a la immigració il·legal. Segons l'acusació, hi havia una voluntat de portar els immigrants a Itàlia en violació de les lleis i acords internacionals que consideren preceptiu lliurar-los a Líbia.

Pozzallo va ser el port segur assignat al vaixell Open Arms després que l'embarcació escapés d'una patrullera líbia que va amenaçar d'obrir foc si no lliuraven els immigrants rescatats d'una llanxa pneumàtica. El vaixell va passar d'aigües líbies a aigües internacional. «Han comès el crim de la solidaritat», es va lamentar l'advocada Rosa Emanuela Lo Faro, responsable de la defensa del comandant de l' Open Arms. «El decret llei 286 de 1998 diu clarament que no comet delicte qui rescata persones», va argumentar.

El fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, va explicar que el seu vaixell ha quedat retingut a Itàlia perquè s'acusa l'organització de desobediència, però va advertir que el motiu no importa, sinó que l'actuació respon a la voluntat d'eliminar del Mediterrani les ONG que rescaten immigrants del mar.

«Ens podrien haver acusat de desobediència o ens podrien haver acusat de qualsevol cosa», va assegurar Camps, que va explicar que hi ha tres persones encausades -el capità del vaixell, el cap de missió i el coordinador-, i que s'enfronten a penes de presó d'entre quatre i set anys.

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va insistir que encara cal aclarir les circumstàncies que han portat al fet que les autoritats italianes hagin retingut el vaixell de l'ONG, però va afirmar que «recollir persones a alta mar en una missió de salvament i rescat» no és una cosa que pugui «objectar-se». El cap de la diplomàcia espanyola va assenyalar que el Govern està prestant «tota l'ajuda necessària al vaixell, al seu capità i als responsables d'aquesta ONG».