L'OSCE alerta que els russos no van tenir «veritables opcions» als comicis

L'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) va afirmar que els electors de Rússia «no van comptar amb veritables opcions» a les presidencials celebrades diumenge, en què es va imposar l'actual mandatari, Vladímir Putin. En el seu comunicat, l'organisme va destacar que els comicis es van celebrar «en un ambient controlat» i «marcat per la pressió contínua contra les veus crítiques», si bé va destacar que la comissió electoral «va administrar el procés de forma eficient i oberta».

«Després d'intensos esforços per promoure la participació, els ciutadans van votar en nombre significatiu, si bé les restriccions de les llibertats fonamentals i del registre de candidats van limitar l'espai per a la participació política, el que va derivar en una falta de competició», va manifestar.

L'OSCE va recordar que en els comicis van participar vuit candidats, mentre que 17 van ser rebutjats per la comissió electoral. «L'elecció sense competició real, com s'ha vist, no és una veritable elecció», va destacar el líder de la missió d'observació de l'organisme, Michael Georg Link. Així, després de reiterar «l'eficiència en els aspectes tècnics i administratius» per part de la comissió electoral, va apuntar que «el marc legal limita moltes llibertats fonamentals».



Putin aposta pel diàleg

Per part seva, Putin va assegurarque el seu Govern està disposat a mantenir un diàleg constructiu amb tots els països del món. «La nostra intenció és construir relacions amb tots els països de manera que siguin constructives», va afirmar el president rus després de reunir-se amb els seus rivals en els comicis.

El mandatari va destacar que aquest diàleg no depèn només de Rússia, sinó que «cal que, com en l'amor, ambdues parts estiguin interessades». «D'una altra forma, no triomfarà cap amor», va afegir. Putin va aconseguir imposar-se amb el 76,68 per cent dels vots en uns comicis presidencials que van registrar una participació de més del 67 per cent. Amb aquesta victòria, afrontarà el seu quart mandat.