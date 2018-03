Mor una dona als EUA en el primer atropellament d'un vehicle sense conductor

Una dona va perdre la vida a Tempe, Arizona, després de ser atropellada per un dels cotxes sense conductor de Uber, en el que suposa el primer incident mortal conegut protagonitzat per un d'aquests vehicles robotitzat en una via pública. El vehicle estava en mode de conducció automàtica quan va atropellar una dona que creuava el carrer fora del pas de vianants durant la matinada d'ahir. El cotxe estava escortat per un segon vehicle amb un conductor humà.

«El vehicle viatjava cap al nord quan una dona va creuar lluny del pas de vianants d'oest a est i va ser atropellada pel vehicle de Uber», va assenyalar la Policia. L'Administració Nacional de Seguretat Viària a Autopistes i la Comissió Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) dels Estats Units van anunciar l'enviament d'equips de recerca a Tempe per aclarir els fets.

La NHTSA va informar que està «en contacte permanent amb Uber, Volvo i les autoritats federals, estatals i locals sobre aquest incident» i adoptarà les mesures pertinents. La NTSB va informar a Twitter que també té previst enviar personal per investigar l'accident.

Una portaveu de Uber ha informat que l'empresa està «cooperant totalment» amb les autoritats nord-americanes. L'empresa va anunciar a més la suspensió de totes les proves amb els seus vehicles robotitzats que estaven portant-se a terme a diferents nivells a Tempe, Pittsburgh, Sant Francisco i Toronto.