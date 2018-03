Mor 'Sudan', l'últim mascle de rinoceront blanc del nord

L'últim mascle de rinoceront blanc del nord va morir a Kenya amb 45 anys, van anunciar dimarts els seus guardians, el que deixa a dues femelles com a úniques supervivents d'aquesta subespècie.

El rinoceront, anomenat 'Sudan', patia des de feia temps complicacions de salut a causa de la seva avançada edat i quan el seu estat es va agreujar considerablement "l'equip veterinari va prendre la decisió de practicar-li una eutanàsia", ha informat en un comunicat la reserva natural Ol Peteja de Kenya on vivia.

En teoria, la mort de 'Sudan' hauria de garantir l'extinció d'aquesta subespècie de rinoceront.

No obstant això, els científics han recopilat el seu material genètic i estan intentat desenvolupar tècniques de fertilització in vitro per preservar a aquesta subespècie.

La població de rinoceronts blancs del nord es va veure molt afectada a Uganda, República Centreafricana, el Sudan i el Txad a causa de l'extensa caça furtiva dels anys 1970 i 1980, encoratjada per la demanda de banyes de rinoceront per a la medicina tradicional xinesa a Àsia i per mànecs de punyals al Iemen.

El 2008, el rinoceront blanc del nord es va considerar extingit en estat salvatge.

Quatre rinoceronts fèrtils, dos mascles i dues femelles, van ser traslladats del zoològic de Dvur Kralove, de la República Txeca, a la reserva d'Ol Pejeta a Kenya amb l'esperança que unes condicions similars a les del seu hàbitat natural els permetessin donar cries.

Tot i els esforços que s'hi va destinar, i malgrat que se'ls va veure aparellant-se, no hi va haver cap gestació fructuosa.