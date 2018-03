Moren almenys 15 nens en un bombardeig sobre una escola a Ghuta Oriental

Almenys 15 nens i dues dones van morir en un bombardeig sobre l'enclavament de Ghuta Oriental, segons va informar l'ONG Observatori Sirià dels Drets Humans (OSDH). Les víctimes s'havien refugiat al soterrani d'una escola a la ciutat de Arbin, un reducte clau dels rebels i que ha estat sotmès a intensos bombardejos des de fa un mes. En aquest sentit, el coordinador humanitari de l'ONU a Síria, Ali al Zaatari, va fer una crida a la comunitat internacional perquè aporti fons amb els quals poder afrontar la «situació catastròfica» en què es troben les desenes de milers de civils de l'enclavament de Ghuta Oriental, controlat pels rebels, i de Afrin, controlat fins ara per les forces kurdes sirianes.

«L'ONU a Síria demana urgentment ajuda per contenir la situació catastròfica per a les desenes de milers de persones de Ghuta Oriental i Afrin», va reclamar Al Zaatari, en referència a l'enclavament rebel assetjat per les forces sirianes als voltants de Damasc i l'enclavament kurd objecte d'una ofensiva militar per part de Turquia amb suport de l'Exèrcit Lliure Sirià (ELS) i situat al nord-oest de Síria. El coordinador va indicar que ha estat testimoni de primera mà de les «condicions desesperades» a tots dos llocs.