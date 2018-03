Podem proposa no penar amb presó la venda d'imitacions

Units Podem ha registrat al Congrés una proposició de llei en la qual proposa una modificació del Codi Penal per tornar a la situació anterior al 2015, quan la venda d'imitacions estava penalitzada amb una multa administrativa i no amb la presó, com passa actualment després de la reforma del PP.

Aquesta proposta es va produir tres dies després que un manter senegalès, Mame Mbaye, morís a causa d'una aturada cardiorespiratòria al madrileny barri de Lavapiés. «Que la seva mort serveixi per donar llum a un tema tan invisible com és la precarietat, la criminalització i la dificultat que suposa sobreviure a Espanya sent migrant», va afirmar la portaveu adjunta del grup confederal a la cambra baixa, Ione Belarra.