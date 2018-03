La UE i el Regne Unit pacten una transició per al Brexit fins a finals de l'any 2020

El cap negociador de la UE per al Brexit, Michel Barnier, i el ministre britànic per a la sortida de la UE, David Davis, van arribar a un acord sobre el gruix del text jurídic de l'Acord de Retirada del Regne Unit del club comunitari i sobre un període de transició de 21 mesos, fins a finals de 2020, per donar temps a preparar el Brexit. «Ens hem posat d'acord, després de llargues jornades de treball, sobre una gran part del que constituirà l'acord internacional de la retirada ordenada del Regne Unit», va anunciar Barnier en roda de premsa conjunta al final de la ronda de negociacions entre les dues parts, deixant clar que serà competència dels líders europeus «jutjar» aquest progrés en la seva cimera de finals de setmana i adoptar les orientacions per donar-li un mandat per començar a negociar el marc de la relació futura «des d'abril».

Barnier va admetre que es tracta d'«una etapa decisiva, però segueix sent una etapa». «No estem al final del camí, queda molta feina sobre temes importants i en particular Irlanda i Irlanda del Nord», va avisar.

«Hem aconseguit un acord sobre el període d'implementació. Això és un pas decisiu», va destacar per la seva banda Davis, que va admetre que el període de transició s'estendrà des de la sortida del Regne Unit el març de 2019 fins el desembre de 2020. «Són 21 mesos, que s'acosten als dos anys que vam demanar», va insistir.

Barnier va tornar a deixar clar que «res està acordat fins que tot està acordat» i va insistir que l'única base legal per a la transició -en què Regne Unit ja no participarà en la presa de decisions a la UE però se seguirà beneficiant del mercat interior i la unió duanera i haurà de seguir complint les normes de la UE- s'haurà d'acordar en la seva totalitat com a molt tard a la tardor.

Així, el cap negociador de la UE va constatar un acord «complet» sobre els drets dels ciutadans, la «prioritat» dels europeus, i sobre la factura financera. Però queden «divergències de primera importància» sobre «la governança de l'acord de retirada i les qüestions lligades a Irlanda i Irlanda del Nord» i altres aspectes «gens insignificatius» com les indicacions geogràfiques, la protecció de dades i el reconeixement automàtic de sentències.

Pel que fa als ciutadans, Barnier va explicar que el text de l'acord de retirada preveu «una opció addicional» perquè els europeus puguin «obtenir el nou estatut de residència al Regne Unit des de l'inici del període de transició», quelcom que els donarà «certesa jurídica» del seu dret a residir al país «després del període de transició» i va aclarir que, tal com exigia la part europea, els europeus que arribin durant el període de transició tindran «els mateixos drets» que els que arribin fins al dia abans de la sortida efectiva del Regne Unit del bloc, el 30 de març de 2019.

Pel que fa al problema de com evitar una «frontera dura» entre Irlanda i l'Úlster amb les línies vermelles que s'ha marcat el Regne Unit -la seva sortida també del mercat interior i de la unió aduanera-, Barnier va deixar clar que les dues parts han acordat «que una solució 'dic de contenció' ha de formar part del text legal de l'Acord de Retirada», i va insistir que la part europea està preparada per estudiar «totes les opcions» que permetin evitar una frontera dura a l'illa i mantenir els Acords de Pau de Divendres Sant i la cooperació Nord-Sud, però també la integritat del mercat interior únic. «El dic de contenció s'aplicarà fins que es trobi una altra solució», va explicar.

Davis va defensar buscar una solució «acceptable per a ambdues parts». «La nostra intenció segueix sent aconseguir una associació tan estreta que no es requereixi mesures específiques en relació amb Irlanda del Nord», va explicar, assegurant que ambdues parts tractaran «en detall» les diferents opcions contemplades al desembre. Londres va rebutjar llavors l'opció d'últim recurs de crear una «àrea comuna normativa» per garantir que se segueixen complint les normes del mercat interior i de la unió duanera a banda i banda de la frontera.



Acord comercial «més complet»

Davis es va mostrar convençut que la UE i el Regne Unit negociaran l'acord comercial «més complet» i va insistir que s'han tancat acords en un termini menor als 18 mesos. «No serà el més ràpid», va assegurar, i alhora va admetre que no podran signar-lo en tot cas fins que el Regne Unit hagi sortit del bloc. «És un període curt i per tant aquesta negociació sobre el nostre futur acord serà intensa i exigent», va avisar Barnier.