Cs marxa de la comissió territorial pel veto del PSOE

El president de Cs, Albert Rivera, va anunciar ahir que el seu partit abandona la comissió creada al Congrés per avaluar l'Estat de les Autonomies i que va ser impulsada pel PSOE com a pas previ a una reforma de la Constitució. El detonant va ser la negativa que atribueix al PSOE de citar ja històrics socialistes com l'exvicepresident del Govern central Alfonso Guerra i els expresidents autonòmics Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) i José Bono (Castella-la Manxa), tots crítics amb la idea de 'nació de nacions' defensada per l'actual direcció de Pedro Sánchez.

El partit taronja va demanar citar aquests dirigents en les últimes quatre reunions per fixar compareixences i el PSOE es va negar, mentre que el PP es va inhibir mantenint el seu compromís de respectar la iniciativa dels socialistes, com a impulsors de la comissió.

La formació taronja ja estava avisant que així no seguiria i l'abandonament va estat finalment confirmat per Rivera en la reunió del grup parlamentari. «S'ha acabat. No seguirem en aquesta comissió», va avançat dit.



Una reforma seriosa

El líder de Cs va advertit que si «de debò» es busca una reforma «seriosa» de la Constitució, «aquí estarà» el seu partit, «però no per legitimar la Nació de nacions» ni les «ocurrències» i «invents» de Pedro Sánchez. «Que no comptin amb nosaltres», va dir. «Ja n'hi prou», va clamar el president taronja, abans d'advertir que el seu partit no permetrà que el «sectarisme» del PSOE s'«apoderi» del Parlament, no col·laborarà amb el fet que socialistes que «sí que són constitucionalistes» no siguin convocats a la Cambra Baixa.