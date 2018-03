Els diplomàtics russos expulsats per May abandonen el Regne Unit

Els 23 diplomàtics russos sobre els quals pesava una ordre d'expulsió van abandonar el Regne Unit, en el marc de les mesures adoptades pel Govern de Theresa May com a represàlia per l'atac amb un agent nerviós contra l'exespia Sergei Skripal i la seva filla, Yulia, a la ciutat anglesa de Salisbury.

Els diplomàtics i les seves famílies -unes 80 persones en total- s'han embarcat rumb a Moscou en un vol especial noliejat per l'aerolínia russa Aeroflot, segons l'agència de notícies Sputnik.

May ha responsabilitzat Rússia de l'enverinament contra Skripal i la seva filla, malgrat les negatives de Moscou, i la setmana passada va donar una setmana de termini a 23 diplomàtics per sortir del Regne Unit. El Govern de Rússia va respondre el dissabte amb una mesura similar contra el mateix nombre de representants britànics. La 'premier' del Regne Unit també va ordenar la cancel·lació de les trobades bilaterals d'alt nivell.