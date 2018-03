Mata els seus fills de 8 i 13 anys i se suïcida

Dos germans menors d'edat, una nena de vuit i un nen de 13 anys, han mort aquest dimarts en un incendi en un habitatge de Getafe (Madrid) i el seu pare de 46 anys ha estat trobat mort poc després després de ser atropellat per un tren en una estació de Rodalies de la localitat, segons ha informat a Europa Press un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.

La trucada d'un veí al telèfon d'emergències 112 va alertar a les 20.15 hores de l'incendi a l'habitatge de la plaça Benjamín Palencia de Getafe, han indicat a Europa Press fonts d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.

Quan els efectius de Bombers de la Comunitat de Madrid van arribar al lloc, va ser la mare dels menors la qual es va encarregar d'obrir amb les seves claus l'habitatge per facilitar-los l'accés a l'immoble. Pel que sembla, la parella s'estava separant.

Un cop al seu interior, els efectius del servei d'extinció d'incendis van localitzar en una de les habitacions, l'única afectada per les flames, els cossos sense vida dels dos menors sobre un matalàs. El noi, de 13 anys, presentava una minusvalidesa que l'obligava a utilitzar una cadira de rodes. Els nens es trobaven sols i tancats a la casa.

Segons els primers indicis recollits al lloc, el foc es va originar per causes que estan sent investigades a l'habitació on es trobaven els menors. Era un petit incendi que va ser ràpidament extingit, encara que la resta de l'habitatge estava afectada per la presència de fum.

Els sanitaris del SUMMA han confirmat la mort dels menors, que ha provocat una forta crisi d'ansietat a la seva mare, que ha estat traslladada a l'Hospital de Getafe.



El pare, atropellat per un tren

Poc després d'aquest succés, els sanitaris han confirmat també la mort del pare dels nens, que ha mort atropellat per un tren a l'estació Getafe Industrial, situada a dos quilòmetres de l'habitatge.

Per la seva banda, fonts policials han explicat a Europa Press que sobre aquesta mateixa hora els agents s'han personat a l'estació de Getafe Industrial per l'atropellament. Les primeres hipòtesis apunten que l'home s'ha llançat a les vies.

En analitzar la documentació que portava la víctima es va comprovar que es tractava d'un home de 46 anys el domicili corresponia amb l'habitatge de l'incendi, han informat fonts policials. S'ha confirmat que era el pare dels menors i, encara que totes les hipòtesis estan obertes, els indicis apunten a un possible suïcidi.

Sanitaris del Summa-112 desplaçats al lloc han confirmat la mort d'aquest home com a conseqüència dels politraumatismes soferts a causa de l'atropellament.

Agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes del que ha passat.