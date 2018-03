Mor l'autor del tiroteig en un institut dels EUA després de ferir dos alumnes

Dos estudiants de l'institut Great Mills, al sud de Maryland, van resultar ferits pels trets d'un altre alumne a primera hora d'ahir, cosa que va provocar el tancament del centre educatiu, segons el balanç difós pel xèrif del comtat de Saint Mary, Tim Cameron.

Segons va explicar el xèrif, un jove estudiant va treure una pistola i va disparar, i va ferir dos estudiants en un passadís de l'institut Great Mills poc abans que les classes comencessin, a les vuit. A continuació, l'atacant va resultar ferit al seu torn per un agent present en l'institut, al qual també va disparar. L'autor del tiroteig va morir posteriorment a l'hospital.

Els dos ferits són una noia de 16 anys, que ahir es trobava en estat crític, i un noi de 14, que es trobava estable. Segons Cameron, de moment no està clara la relació que podria haver-hi entre l'atacant i les seves víctimes.

En declaracions a News4, Cameron va ressaltar que tot i la preparació i la ràpida actuació de l'oficial present al centre, hi va haver dos estudiants ferits. «Ara comença la segona fase d'aquesta operació, aclarir els motius i la investigació, i l'intent per part del centre de tornar a la normalitat», va subratllar.

Les autoritats educatives van demanar als pares dels estudiants de l'institut, on van uns 1.600 alumnes, que no es desplacessin fins al centre, sinó que anessin a un altre situat a Leonardtown per recollir els seus fills, que van ser evacuats i traslladats en autobús. El governador de Maryland, Larry Hogan, va indicar en el seu compte oficial de Twitter que va seguir de prop els esdeveniments. «Les nostres oracions estan amb els estudiants, el personal del centre i els serveis d'emergència», va afirmar.