El parricida de Getafe va ofegar als fills a la banyera abans de calar foc al pis

L'home que es va suïcidar aquest dimarts a Getafe després de matar els seus fills de 8 i 13 anys va ofegar els menors a la banyera abans d'incendiar el pis.

Segons informa El País, l'autòpsia revela que el progenitor, de 46 anys, va acabar amb la vida dels petits abans de causar l'incendi i de suïcidar llançant-se a les vies del tren a la mateixa localitat madrilenya.

En aquests moments, la Policia Nacional segueix investigant el cas.

Tant des de la Policia Nacional com des de l'Ajuntament de Getafe han coincidit a destacar que no hi havia denúncies prèvies per maltractaments i que l'home tampoc tenia antecedents penals. Tampoc hi havia requeriments policials per part de la Policia Local d'haver hagut d'intervenir al domicili d'aquesta família.

Fonts de l'entorn apunten que el matrimoni estava en vies de separació.

El 112 va rebre aquest dimarts un avís a les 20.15 hores d'un incendi en un habitatge a la plaça de Benjamín Palencia de Getafe, i sobre les 20.20 hores, el de l'atropellament del pare de les víctimes, que s'ha produït a l'estació Getafe Industrial de Rodalies, situada a dos quilòmetres del domicili familiar. Les primeres hipòtesis apunten que l'home es va llançar a les vies, segons fonts policials.

Els germans morts van ser trobats a l'habitació de l'habitatge on s'havia produït l'incendi, i la troballa dels cadàvers va arribar després que els Bombers hagin extingit les flames, que no han afectat altres estances.

Els sanitaris del Summa traslladats a l'immoble van confirmar la mort dels menors, que va provocar a la seva mare una forta crisi d'ansietat. La dona va ser traslladada després a dependències municipals, on va ser atesa al costat d'altres membres de la família.

L'Ajuntament de Getafe ha decretat tres dies de dol oficial, de manera que onegessin les banderes a mig pal. També ha fet una crida als veïns per convocar-los a una concentració de cinc minuts de silenci a les 12 hores a la Plaça de la Constitució