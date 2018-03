Processat per prevaricació l'alcalde d'Alacant en acomiadar la cunyada del portaveu del PP

La jutgessa ha processat l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, per prevaricació en acomiadar una funcionària interina, cunyada del portaveu del PP a l'ajuntament, Luis Barcala, després que aquest el denunciés per fraccionament de contractes. Segons que ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià, la jutgessa ha arxivat la investigació contra el regidor de Recursos Humans de l'ajuntament perquè va signar el decret de cessament de la funcionària per ordre de l'alcalde. Echávarri suma amb aquest el segon processament després que el jutjat d'instrucció número 9 l'estigui investigant per presumptes irregularitats en la contractació de serveis per a la campanya de Nadal del 2016 per part de la regidoria de Comerç, de la qual era responsable en aquell moment. L'Audiència d'Alacant va confirmar el passat 9 de març aquest processament.

Tres dies després, en roda de premsa, l'alcalde d'Alacant, va anunciar que està disposat a dimitir quan es comuniqui l'apertura de judici oral i si aconsegueix una majoria suficient de 15 regidors per a una investidura "sense condicions" de qui és en aquest moment la vicealcaldessa, la també socialista Eva Montesinos. Echávarri va advertir que no volia reeditar "tripartit ni fracassos" i que si no aconseguia els 15 vots continuarà com alcalde fins al final del mandat "per no lliurar l'ajuntament a un partit podrit i corrupte com és el PP".

L'actual alcalde governa en solitari amb l'únic suport dels 6 regidors del PSPV-PSOE després que Compromís (amb 3 regidors) i Guanyar Alacant (5) trenquessin el pacte de govern a causa de la imputació d'Echávarri i la seva negativa a deixar el càrrec. La resta del ple de l'Ajuntament d'Alacant està integrat per 8 regidors del PP, 5 de Ciutadans i dos no adscrits, provinents de Guanyar Alacant i Ciutadans.

Indicis d'arbitrarietat i desviació de poder



En la seva resolució sobre presumpta prevaricació, donada a conèixer aquest dimecres, el jutjat d'instrucció número 2 troba indicis de la comissió d'un delicte en l'actuació de l'alcalde i considera que va acomiadar a la funcionària interina "com a represàlia" per ser cunyada del portaveu municipal del Partit Popular que dies abans l'havia denunciat per fraccionament de contractes

La magistrada considera que no hi ha dubte que l'alcalde "va ordenar l'acomiadament immediat de" la cunyada de Barcala ", sense fer cap menció a la causa per la qual havia de ser cessada" un dia després que el regidor de l'oposició interposés la denúncia per fraccionar contractes.

Afegeix la resolució que hi ha indicis que el decret de cessament de la funcionària "obeeix únicament a la voluntat de l'alcalde en una evident, patent, flagrant i clamorosa desviació de poder, donant aparença de legalitat a la seva voluntat que s'erigeix com a font del dret ". Explica que Echávarri va actuar de manera "arbitrària", i "per donar forma jurídica a l'ordre rebuda" els tècnics elaboren un decret de cessament, indicant com a causa del mateix, que realitzava treballs per al Centre de les Arts i a La Llotja de Peix, destinació diferent a qual havia estat nomenada.