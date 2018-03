Uber afirma que la dona morta sortia d'un lloc fosc

Una gravació de vídeo del vehicle sense conductor d'Uber que va atropellar i matar una dona el diumenge mostra que la víctima es va posar davant del cotxe de manera sobtada, un factor en el qual els investigadors probablement es concentren mentre avaluen el rendiment de la tecnologia en la primera mort d'un vianant que involucra un vehicle autònom.

El vehicle Uber tenia una gravadora de vídeo orientada cap endavant, que va mostrar que la dona caminava amb una bicicleta al voltant de les 10 de la nit i venia d'una illeta central fosca en direcció als vehicles i «està molt clar que hauria estat difícil evitar aquesta col·lisió en qualsevol tipus de modalitat», va dir la cap de policia de Tempe, Arizona, Sylvia Moir, al diari Sant Francisco Chronicle.

«El conductor va dir que va ser un segon, la persona se'ls va posar davant», va dir Moir, referint-se al conductor de suport que estava darrere del volant però que no operava el vehicle. «La seva primera alerta a la col·lisió va ser el so de la col·lisió».

Posteriorment, la policia va dir en un comunicat que el departament diferiria als fiscals del comtat sobre si presentar càrrecs, però no va discutir cap de les informacions divulgades per Moir.

En una conferència de premsa, el sergent de policia de Tempe, Roland Elcock, va dir que les autoritats locals no havien arribat a cap conclusió sobre qui és el culpable. Les decisions sobre qualsevol possible acusació seran adoptades per l'oficina del fiscal del Comtat de Maricopa. Ni la víctima ni el conductor de suport van mostrar cap senyal d'afectació.

La víctima, Elaine Herzberg, de 49 anys, estava caminant amb la seva bicicleta fora del pas de vianants. L'automòbil probablement es traslladava a una velocitat de 61 quilòmetres per hora, va dir la cap de policia Moir.