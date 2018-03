Urdangarin, més a prop de la presó

Iñaki Urdangarin, Diego Torres i Jaume Matas, els tres principals condemnats en el cas Nóos, estan més a prop d'entrar a la presó, atès que avui la sala segona del Tribunal Suprem celebrarà la vista oral dels seus recursos de cassació i els de les acusacions, que demanen incrementar les seves condemnes.

Avui no se sabrà la decisió de l'Alt Tribunal, però començarà el compte enrere per a una sentència que ja és ferma i contra la qual només es podrà interposar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional, que, si és admès, no tindrà per què suspendre l'execució de la decisió.

Al febrer del ???? la secció primera de l'Audiència de Palma va condemnar Urdangarin a sis anys i tres mesos de presó pels delictes de prevaricació, frau a l'administració, tràfic d'influències i delictes fiscals. El seu antic soci en el conglomerat Nóos, Diego Torres, va ser sentenciat a vuit anys i mig de presó, mentre que l'expresident del Govern Jaume Matas va rebre una condemna de tres anys i vuit mesos de privació de llibertat.



Deu anys per a Urdangarin

La fiscal del Tribunal Suprem María Ángeles Garrido, seguint el camí que li va marcar l'exfiscal Pedro Horrach, va redactar un recurs de ??? folis on va reclamar majors condemnes per al cunyat del rei Felip VI, Diego Torres i Jaume Matas, així com la condemna per prevaricació per a quatre dels acusats valencians, que van ser absolts per l'Audiència de Palma (Jorge Veles, Elisa Maldonado, Luis Lobón i José Manuel Aguilar).

Si prosperen les tesis de Garrido, Urdangarin serà penat amb deu anys de presó, Torres amb dotze anys i deu mesos i Matas amb quatre anys i vuit mesos.

María Ángeles Berrocal, lletrada de l'Advocacia de la comunitat autònoma, acusació particular en el cas, també ha recorregut davant el Suprem. Berrocal, que només acusa pels delictes que Nóos va cometre a Balears, sol·licita sengles penes de sis anys de presó per a l'exduc de Palma i Torres i de quatre anys per a Matas. Els sis anys, units a les condemnes per delictes fiscals, suposarien més pena per a Urdangarin i el seu exsoci i amic.

Per la seva banda, l'Advocacia de l'Estat, que únicament acusa pels delictes contra la Hisenda Pública del gendre del rei Joan Carles i de l'exprofessor d'Esade Torres, també defensarà davant el Suprem uns petits canvis en la sentència de l'Audiència.

El cas Nóos sempre ha estat una causa molt complexa pel gran nombre d'implicats (?? es van asseure a la banqueta de l'Audiència), els tres escenaris dels delictes (Palma, València i Madrid) i la complicada trama administrativa-empresarial al voltant dels contractes públics.

L'Audiència va aclarir l'horitzó i únicament va veure delicte en un de l'Illes Balears Fòrum d'Urdangarin, en contractes menors relacionats amb l'equip ciclista Illes Balears i en les defraudacions a Hisenda en l'IRPF dels gestors de l'entramat Nóos.



No trair els fets

La fiscalia, sense trair els fets provats declarats per les magistrades Samantha Romero, Eleonor Moyà i Rocío Martín, pretén elevar les penes. Els defensors dels principals implicats, Mario Pascual, Manuel González Peeters i Josep Zaforteza, per contra, volen la lliure absolució, o en el cas de l'expresident balear, una condemna molt més reduïda.

Les vistes de cassació se solen limitar, per imposició del tribunal, als assumptes més importants dels recursos, que en aquest cas s'han plasmat en centenars de folis. La sala ha acotat entre mitja hora i cinc minuts el temps perquè parlin les parts.

Desenes de periodistes s'han acreditat per cobrir aquesta vista i l'Alt Tribunal ha habilitat una sala de premsa amb senyal directe del saló de plens, on parlaran les parts.

Fonts jurídiques veuen difícil que el Suprem tombi completament la sentència de l'Audiència i s'inclinen per retocs a la baixa en les condemnes. Tot és possible, no obstant això, a l'Alt Tribunal i Urdangarin, Torres i Matas es juguen la llibertat.