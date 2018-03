Kosovo Diputats opositors llancen gasos lacrimògens dins el Parlament

Diputats opositors van llançar gasos lacrimògens a la seu del Parlament de Kosovo per intentar bloquejar la ratificació d'un acord fronterer amb Montenegro, un dels requisits perquè els ciutadans kosovars puguin viatjar sense visat als països de la Unió Europea. El partit Vetevendosje al·lega que l'acord, signat en 2015, suposa la cessió a Montenegro de 8.000 hectàrees de territori, la qual cosa ha derivat en tot tipus de protestes en seu parlamentària, diverses d'elles amb la utilització de gasos lacrimògens. El president del Parlament va ordenar l'ajornament per ventilar la sala. El pacte amb Montenegro és un de requisits previstos perquè Kosovo pugui eliminar l'exigència de visats per als viatges a la zona Schengen, un benefici del qual ja gaudeixen des de 2010 els seus veïns dels Balcans.