El president del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, va dimitir ahir en un discurs a la nació pronunciat un dia abans que el Congrés votés una moció de censura en contra seva, la segona en pocs mesos, per la seva presumpta implicació en l'escàndol de corrupció d'Odebrecht. «Enfront d'aquesta difícil situació que s'ha generat, i que em fa injustament aparèixer com a culpable d'actes en els quals no he participat, penso que el millor per al país és que renunciï«, va dir.