L'autor dels atacs a Texas s'immola en una operació policial

El suposat autor de l'ona de paquets bomba que ha sacsejat en els últims dies la localitat d'Austin, en l'estat de Texas, va morir durant una operació duta a terme per les forces de seguretat dimecres de matinada, després d'immolar-se amb un dels seus artefactes.

Les autoritats van trobar el sospitós, identificat extraoficialment com Mark Anthony Conditt, de 24 anys, arran de la informació recaptada després de l'explosió d'una bomba el dimarts en unes instal·lacions de l'empresa de missatgeria FedEx. Entre les proves figuren imatges de càmeres de seguretat i rastrejos del telèfon mòbil, segons el diari local Austin American-Statesman.

El cap de la Policia d'Austin, Brian Manley, va explicar davant els mitjans que les pistes van portar les forces de seguretat a un hotel de la localitat de Round Rock, a la zona metropolitana de la capital de Texas. Les forces van seguir el vehicle del sospitós fins a una autopista en la qual l'home es va sentir encerclat.

Quan diversos efectius de les forces d'elit SWAT van intentar aproximar-se al vehicle, el sospitós va provocar una explosió a l'interior que li va causar «ferides significatives» incompatibles amb la vida. Un dels agents també va patir danys com a conseqüència d'aquest incident, encara que de caràcter lleu.

El mort, identificat com Mark Anthony Conditt per fonts consultades per NBC News, seria el responsable d'una cadena d'explosions que han sacsejat Austin des del 2 de març i que han causat dos morts. «Creiem que és el responsable de tots els incidents que han tingut lloc des de llavors», va confirmar Manley en la seva compareixença, en la qual no va revelat possibles motius.

A pesar que les autoritats inicialment van desvincular aquesta persona d'altres incidents registrats el dimarts, la Policia sospita ara que tots guarden relació. De fet, el cap policial va instar els ciutadans a romandre «vigilants» davant la possibilitat que hi hagi més artefactes.

El governador de Texas, Greg Abbott, també va advertir d'aquesta possibilitat. «No sabem si hi ha altres bombes aquí fora, per la qual cosa és necessari que tothom segueixi vigilant», va dir Abbott.