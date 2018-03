Alfonso Rus nega que Camps ordenés contractar amb Orange Market

L'expresident de la Diputació de València i del PP provincial, Alfonso Rus, es va desvincular de la gestió i de les decisions preses a Fira València, ja que, tot i pertànyer al patronat com a vocal nat en la seva condició de president provincial, no va acudir a cap reunió: «no sé res, era membre però no hi vaig anar ni una vegada; em parlen d'obres, bé, les obres d'art hi són al museu». Així mateix, va negar que l'expresident de la Generalitat Francisco Camps donés ordres per contractar amb l'empresa Orange Market.

Així es va pronunciar Rus durant la seva compareixença a la comissió d'investigació sobre Fira València a les Corts, en la qual va manifestar en diverses ocasions no saber per què l'havien cridat a declarar perquè en les actes es pot comprovar que ell no va anar a les reunions del patronat, en tenir «molts càrrecs» i haver d'atendre comissions, fet pel qual va negar tenir cap coneixement de les obres d'ampliació executades a la institució firal.

De fet, bona part de la compareixença es va centrar en el pagament de la factura del congrés que el Partit Popular va celebrar el 2008 a Fira València i les contractacions amb Orange Market. Respecte d'això, va assegurar que ni la corporació ni el PP provincial va treballar mai amb aquesta empresa i va negar que l'expresident del PPCV i de la Generalitat donés cap ordre per contractar amb ella o amb qualsevol altra: «Mai, mai, si hagués estat així hauríem treballat amb Orange Market», va assenyalar.