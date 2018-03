Almenys sis morts en una explosió en una refineria a prop de Praga

Almenys sis persones van morir i dues més van resultar ferides a causa d'una explosió registrada en una refineria situada a la localitat txeca de Kralupy nad Vltavou, situada a 25 quilòmetres al nord de la capital, Praga. La portaveu dels Bombers, Petra Effenbergerova, va assenyalar que l'incendi registrat a la refineria va poder ser controlat i va afegir que els dos ferits van ser ingressats en estat moderat, segons va recollir el diari local Lidovky.

L'empresa propietària de la refineria, Unipetrol, va expressar el seu «profund condol» als familiars dels treballadors morts, en el que va descriure com un «incident desafortunat». Així mateix, va assegurar que el succés «ha causat una suspensió temporal de la distribució de combustible».

Inicialment, l'hospital Praga-Vinohrady va activar un pla d'emergència i es va preparar per rebre un «nombre important» de ferits, tot i que finalment només es va informar de dos. L'accident, que no va produir cap incendi, va tenir lloc poc després de les nou del matí a les instal·lacions de l'empresa polonesa Synthos, que fabrica cautxú i poliestirè. A l'hora de tancar aquesta edició encara es desconeixien les causes de l'explosió.