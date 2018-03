La Fiscalia del Perú insta a evitar una possible fugida de Kuczynski del país

El cap de l'Equip Especial Anticorrupció de la Fiscalia del Perú, Hamilton Castro, va sol·licitar una mesura d'arrelament contra el president del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, per prevenir una possible fuga en el marc de la investigació per la seva presumpta implicació en l'escàndol de corrupció al voltant de la constructora brasilera Odebrecht. La petició va ser presentada davant el Jutjat d'Investigació Preparatòria Anticorrupció amb la finalitat d'impedir la sortida de Kuczynski del Perú després que aquest presentés la seva dimissió com a president del país. El Govern de Kuczynski trontolla gairebé des dels seus inicis a causa de les acusacions sobre la seva presumpta implicació en la trama de pagament de suborns a canvi de favors polítics que protagonitza la constructora brasilera Odebrecht i que afecta mandataris de diversos països de la zona.