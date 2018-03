Un home s'intenta treure la vida en plena sessió del Parlament holandès

Un home es va intentar treure's la vida mentre el Parlament holandès estava debatent sobre la situació del crim organitzat als Països Baixos. Un home de 65 anys va saltar per la tribuna del públic amb l'extrem d'una corda envoltant-li el coll i l'altre lligat al balcó des d'on els visitants seguien el debat. El seu objectiu era demanar la legalització del cànnabis i l'incident va ocórrer mentre un membre del parlament, el liberal Arno Rutte, va començar a exposar la seva opinió sobre la situació del crim organitzat, un problema creixent denunciat recentment pel sindicat policial a Holanda.

Mentre se celebrava el debat,, l'home entrava i sortia amb nerviosisme de la galeria pública, fins que va decidir lligar una corda a la barana i llançar-se al buit. L'home, un activista contra la criminalització del cànnabis, va salvar la vida gràcies a la reacció de tots els presents, que el van agafar per evitar que es trenqués el coll. Els serveis d'emergències van arribar immediatament al lloc, encara que els presents ja s'havia ocupat de deslligar l'activista i tombar-lo damunt d'una taula. No hi ha imatges directes de l'incident, tot i que les càmeres van captar el moment de commoció dels diputats, mentre s'escoltava «empenyin cap amunt!».