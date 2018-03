Manifestants contra les reformes de Macron s'enfronten a la policia

Grups de manifestants es van enfrontar amb la Policia al centre de París, on es va convocar una gran manifestació contra les reformes del president francès, Emmanuel Macron. Aquests enfrontaments, en els quals els manifestants van atacar la Policia llançant pedres, van tenir lloc al marge del recorregut oficial de la manifestació. Les protestes van reunir 400.000 persones en 180 manifestacions per tot el país, 65.000 d'elles a les marxes simultànies que van confluir a la plaça de la Bastilla de París, segons xifres de la Confederació General de Treballadors (CGT), que la prefectura de Policia va reduir a 49.000.

Els disturbis van esclatar en paral·lel a la manifestació dels treballadors de la companyia estatal ferroviària SNCF, que va sortir de l'estació de l'Est de la capital francesa, en contra d'algunes de les reformes de Macron. Els gasos que utilitzen els antiavalots van arribar fins a les estacions de metro, mentre desenes d'agitadors, la majoria amb la cara tapada, llançaven llambordes i trencaven vitrines d'aparadors en els comerços de la zona.

Molts joves i estudiants es van unir a aquesta marxa a París, una de les prop de 180 organitzades a tot França en denúncia de les polítiques «liberals i d'austeritat» de Macron. Aquesta jornada de mobilització va comptar amb un suport majoritari del 55 % dels francesos, segons una enquesta de l'institut demoscòpic Odoxa, i va arribar després que el passat dia 15 milers de jubilats sortissin al carrer per queixar-se de la pèrdua de poder adquisitiu de les seves pensions.

La vaga convocada contra les reformes del president va afectar el transport, amb prop del 30 per cent dels vols amb destinació o origen a París afectats i fins al 60 per cent dels trens d'alta velocitat cancel·lats. Entre Espanya i França hi havia programats per a ahir 192 vols a tota la xarxa d'Aena, dels quals se n'havien cancel·lat 28 fins a les set de la tarda.