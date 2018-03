Els pares de Gabriel declaren davant el jutge per separat com a testimonis

Patricia Ramírez i Ángel Cruz, pares de Gabriel, van comparèixer durant dues hores davant del jutge instructor, Rafael Soriano, i van declarar en qualitat de testimonis en el marc de les diligències que s'estan practicant dirigides a aclarir la mort violenta del nen a mans presumptament de la que era companya sentimental del seu progenitor, Ana Julia Quezada. Tots dos van accedir a la Ciutat de la Justícia amb cotxe i pel garatge, i van abandonar les dependències judicials de la mateixa forma. Van estar acompanyats en tot moment pels advocats amb els que es van personar en la causa com a acusació particular, i abans de comparèixer davant el magistrat van remetre un comunicat als mitjans de comunicació en què asseguraven que s'enfrontaven «sens dubte a un dels dies més durs de la seva vida».

El jutge Rafael Soriano els va prendre declaració com a testimonis per separat per indagar en aspectes que permetin aclarir quina era la relació del petit amb Quezada i conèixer detalls del seu comportament envers ells durant els 13 dies en què es va mantenir la seva recerca des que es va perdre el seu rastre el 27 de febrer a Las Hortichuelas, i durant els quals «va donar una falsa aparença de preocupació».