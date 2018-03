Un segon policia va emmalaltir en entrar en contacte amb l'exespia rus

Un segon agent de Policia va emmalaltir en entrar en contacte amb Sergei Skripal, l'exespia rus enverinat a la localitat britànica de Salisbury, i ara necessita tractament mèdic, si bé el seu estat no és greu, segons el Mail Online. Les autoritats britàniques només havien informat sobre l'agent Nick Bailey, que també va resultar ferit, si bé el seu estat ha millorat en aquestes setmanes i ahir va ser donat d'alta. No obstant això, fins ara es desconeixia que hi hagués un segon agent ferit, però el Mail Online va assegurar que pateix irritació a la pell, entre d'altres símptomes.

Bailey va ser un dels primers agents a atendre Skripal i la seva filla Yulia, que el passat 4 de març van ser trobats inconscients en un banc dels carrers de Salisbury, on viuen amb l'estatus d'asilats polítics. Bailey va emmalaltir i ha estat hospitalitzat fins ara. «La gent em pregunta com em sento, però realment no hi ha paraules per explicar-ho, surrealista és potser la millor», va explicar.

Un tribunal britànic va confirmar que les anàlisis de sang de Sergei Skripal i la seva filla Iúlia indiquen que la substància química a la qual tots dos van estar exposats i amb la qual es van intoxicar va ser l'agent nerviós Novitxok o un altre relacionat. Les armes químiques conegudes com a Novitxok van ser desenvolupades per la Unió Soviètica a les dècades dels 70 i 80 i es consideren dels agents nerviosos més tòxics que existeixen. El jutge va assegurar que un analista sense identificar del laboratori científic de Porton Down, proper a Salisbury, on va tenir lloc l'atac, va presentar proves que indiquen l'exposició a un potent agent nerviós: «Les mostres van donar positiu per la presència d'un agent nerviós de classe Novitxok o algun agent estretament relacionat».

El cas Skripal ha desencadenat una crisi entre els dos països. El Regne Unit ha expulsat a 23 diplomàtics russos i el Kremlin ha adoptat una mesura idèntica.