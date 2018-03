Tres persones han mort a mans d'un home que ha atacat, en nom d'Estat Islàmic, un supermercat de la localitat de Trebes (prop de Narbona), a una hora de La Jonquera i que posteriorment ha estat abatut per la policia francesa.

L'assalt i tiroteig s'atribueix a un únic home que ha proclamat davant les forces de seguretat ser lleial al grup terrorista ISIS.

Malgrat que prèviament s'havia informat d'ostatges, la cadena BFM TV ha assegurat que l'atacant ha quedat sol a l'interior de l'establiment, armat, i després d'haver mort una treballadora, una clienta i el propietari d'un vehicle que ha utilitzat per arribar fins al lloc dels fets.



La Prefectura d'Aude ha confirmat, cap a les 11, que hi havia una "operació en curs" i ha prohibit l'accés als voltants del supermercat. Un testimoni consultat per Franceinfo ha assegurat que ha sentit diversos trets a la zona, on s'ha establert un dispositiu amb centenars d'efectius de seguretat.