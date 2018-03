La universitat on Cifuentes va fer el màster obre una investigació

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, va ordenar l'obertura d'una informació reservada per aclarir el que ha passat amb el màster que va cursar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per aclarir els fets i determinar, si és el cas, les responsabilitats que hi pugui haver. Aquest procediment, que va ser encarregat per Ramos, ha estat encomanat a la Cap d'Inspecció de Serveis de la Universitat, d'acord amb el que disposa l'article 28 del Reial Decret 33/1986, de 10 de gener. La institució va explicar que després de les primeres informacions sobre presumptes irregularitats en l'obtenció del títol de Màster Universitari de Dret Públic de l'Estat Autonòmic per part de Cifuentes fa sis anys, el rector va informar que va sol·licitar tant documentació com declaracions escrites al director del Màster i al tutor del Treball de Fi de Màster.